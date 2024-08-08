В Киеве мужчина из-за ревности забил до смерти знакомого

Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт из-за ревности к общей знакомой.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику, который на почве ревности смертельно травмировал мужчину.

Как сообщила столичная полиция, к ним поступило сообщение от мужчины о том, что он обнаружил мертвым своего 47-летнего знакомого.

Правоохранителям удалось установить, что к правонарушению причастен 34-летний местный житель. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт из-за ревности к общей знакомой. Во время ссоры злоумышленник набросился на товарища и стал избивать. От полученных травм мужчина скончался.

Фигурант задержан и ему уже сообщил о подозрении. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

По решению суда на время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

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