У Києві чоловік через ревнощі забив до смерті знайомого

Під час розпиття спиртних напоїв, між чоловіками виник конфлікт через ревнощі до спільної знайомої.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру зловмиснику, який на ґрунті ревнощів смертельно травмував чоловіка.

Як повідомила столична поліція, до них надійшло повідомлення від чоловіка про те, що він виявив мертвим свого 47-річного знайомого.

Правоохоронцям вдалося встановити, що до правопорушення причетний 34-річний місцевий мешканець. Під час розпиття спиртних напоїв, між чоловіками виник конфлікт через ревнощі до спільної знайомої. Під час сварки зловмисник накинувся на товариша та став бити. Від отриманих травм чоловік помер.

Фігуранта затримано та йому вже повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. За рішенням суду на час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

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