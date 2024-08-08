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На Одещині затримали двох чоловіків на спробі підкупити прикордонника на $8 000

21:10, 8 серпня 2024
На Одещині затримано двох чоловіків за спробу підкупу прикордонника для незаконного виїзду з України.
На Одещині затримали двох чоловіків на спробі підкупити прикордонника на $8 000
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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Правоохоронці Одещини затримали двох осіб, які намагалися дати хабар у розмірі 8 000 доларів США прикордоннику за організацію незаконного виїзду з України. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, 43-річний одесит погодився допомогти своєму 37-річному знайомому, який підлягає військовій службі, організувати нелегальний виїзд з України. За вирішення питання він запропонував прикордоннику хабар у розмірі 8 000 доларів, аби забезпечити проходження знайомого через один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Проте прикордонник одразу повідомив керівництво про цю пропозицію, і подальші дії зловмисників були ретельно задокументовані.

Затримання відбулося, коли одесит привіз знайомого до пункту пропуску, де останній передав прикордоннику першу частину хабара — 4 000 доларів. Після цього організатор оборудки, впевнений у тому, що його знайомий успішно перетнув кордон, передав ще 4 000 доларів.

Правоохоронці вилучили у підозрюваних грошові кошти, засоби зв’язку та автомобіль, що використовувався для перевезення.

Операцію з затримання організували слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції за підтримки Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України та Служби безпеки України.

«Ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону висунули обвинувачення затриманим», — прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Організатору оборудки інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 332, ч. 1 ст. 369 ККУ). Його знайомого звинувачують у пособництві в наданні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 369 ККУ). Обидва чоловіки були взяті під варту, проте скористалися правом на заставу в розмірі 121 тисячі гривень.

Організатору схеми загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі, його товаришу — штраф від 17 000 до 68 000 гривень або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на такий же термін. Обвинувальні акти вже передані до суду.

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