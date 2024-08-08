У Раді підтримали законопроєкт щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт

Пропонується внести зміни до закону про пробацію в частині доповнення переліку покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на які поширюється пробація, покаранням у виді штрафу.

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Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт 9149 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення виконання покарання у виді штрафу та громадських робіт. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Метою законопроєкту є вдосконалення національного законодавства у частині виконання покарань у виді штрафу та громадських робіт.

Проєктом пропонується:

внести зміни до Закону України «Про пробацію» в частині доповнення переліку покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на які поширюється пробація, покаранням у виді штрафу;

залучення органів державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу у випадку його несплати засудженим та ініціювання заміни штрафу іншим видом покарання лише у разі, якщо стягнути штраф неможливо у зв’язку з відсутністю майна та коштів у боржника;

засуджені до покарань у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та звільнені від відбування покарання з випробуванням сплачують витрати, повʼязані з виконанням судового рішення;

надання можливості відбувати громадські роботи в межах всього міста або області, за умови забезпечення транспортування засуджених на обʼєкт та у зворотному напрямі;

збільшення щоденного виконання громадських робіт, що надасть можливість засудженим швидше відбути це покарання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що народні депутати 23 травня схвалили у першому читанні зміни до Кримінально-виконавчого кодексу та законів «Про пробацію» і «Про виконавче провадження» у частині виконання покарань у виді штрафу та громадських робіт (законопроект 9149).

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