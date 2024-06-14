Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 7,1 млрд євро

До нового пакету військової допомоги увійдуть Leopard, HIMARS та IRIS-T.

Джерело фото: Генштаб ЗСУ

У п'ятницю, 14 червня, міністерство оборони Німеччини оголосило про новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли системи ППО IRIS-T, танки Leopard та РСЗВ HIMARS. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що кошти на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки у 2024 році становлять приблизно 7,1 мільярда євро. Ці кошти включають внески Німеччини до Європейського фонду миру ЄС (EPF), який відшкодовує витрати на військову допомогу Україні для держав-членів ЄС. Крім того, дозволено прийняття зобов’язань на наступні роки на суму приблизно 6 мільярдів євро.

Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 мільярдів євро у 2023 році та приблизно 1,6 мільярда євро у 2022 році. Додаткові 2,9 мільярда євро були виділені на поставки, які надійдуть у 2025-2028 роках.

З початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року Німеччина надала матеріальних засобів зі складів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 мільярда євро, що відображає орієнтовну відновну вартість. Також понад 10 тисяч українських військових пройшли підготовку в Німеччині, витрати на яку становлять приблизно 282 мільйони євро. Додаткові витрати пов’язані з лікуванням поранених бійців.

До нового пакету допомоги увійшли:

20 бойових машин піхоти MARDER із запасними частинами та боєприпасами;

10 танків Leopard 1A1 з боєприпасами;

Система ППО середнього радіусу дії IRIS-T SLM;

Система ППО малого радіусу дії IRIS-T SLS;

3 реактивні артилерійські системи HIMARS;

Два мостоукладачі BEAVER;

Дві броньовані інженерні машини Dachs;

Броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

16 паливозаправників.

Також до пакету входять боєприпаси, стрілецька зброя та 4 мільйони набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів та IT-обладнання.

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