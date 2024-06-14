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Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 7,1 млрд евро

17:55, 14 июня 2024
В новый пакет военной помощи войдут Leopard, HIMARS и IRIS-T.
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 7,1 млрд евро
Источник фото: Генштаб ЗСУ
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В пятницу, 14 июня, министерство обороны Германии объявило о новом пакете помощи Украине. В него вошли системы ПВО IRIS-T, танки Leopard и РСЗО HIMARS. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что средства на инициативу по развитию потенциала безопасности в 2024 году составляют примерно 7,1 миллиарда евро. Эти средства включают взносы Германии в Европейский фонд мира ЕС (EPF), который возмещает расходы на военную помощь Украине для государств-членов ЕС. Кроме того, разрешено принятие обязательств на последующие годы на сумму примерно 6 миллиардов евро.

Сейчас на военную помощь Украине было потрачено примерно 5 миллиардов евро в 2023 году и примерно 1,6 миллиарда евро в 2022 году. Дополнительные 2,9 миллиарда евро были выделены на поставки, которые поступят в 2025-2028 годах.

С начала российского вторжения 24 февраля 2022 года Германия предоставила материальных средств со складов Федеральных вооруженных сил на сумму примерно 5,2 миллиарда евро, что отражает ориентировочную восстановительную стоимость. Также более 10 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии, расходы на которую составляют примерно 282 миллиона евро. Дополнительные расходы связаны с лечением раненых бойцов.

В новый пакет помощи вошли:

  • 20 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями и боеприпасами;
  • 10 танков Leopard 1A1 с боеприпасами;
  • Система ПВО среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
  • Система ПВО малого радиуса действия IRIS-T SLS;
  • 3 реактивные артиллерийские системы HIMARS;
  • Два мостоукладчика BEAVER;
  • Две бронированные инженерные машины Dachs;
  • Бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
  • 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
  • 16 топливозаправщиков.

Также в пакет входят боеприпасы, стрелковое оружие и 4 миллиона патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов и IT-оборудование.

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