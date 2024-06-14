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У Зеленского ответили на так называемое «мирное предложение» путина: Стандартный набор агрессора

15:56, 14 июня 2024
Заявление путина о завершении войны не содержит никаких новых мирных предложений, - советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
У Зеленского ответили на так называемое «мирное предложение» путина: Стандартный набор агрессора
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В Офисе Президента отреагировали на так называемые "мирные предложения" российского диктатора путина, который в очередной раз заговорил о том, что якобы для завершения войны Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО.

"Никаких новых "мирных предложений" от рф нет. Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который мы уже слышали много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии" , – прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, фактически предложение москвы выглядит так:

  1. Отдайте нам свои территории.
  2. Откажитесь от своего суверенитета и своей субъектности.
  3. Оставьте себя беззащитными (не вступайте в союзы).
  4. Полностью и немедленно снять (вместе с западными странами) все санкции, чтобы мы могли наполнять свою милитаризованную экономику и больше инвестировать в информационные провокации по всему миру.
  5. Срочно поправьте нашу несостоятельность за счет Украины.

По его словам, этот план не свидетельствует о желании закончить войну.

"Зато есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах. Это все полное профанирование", - добавил советник главы ОП.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что озвученное путиным условие станет "достижением военных целей россии". Такое мнение Столтенберг высказал на итоговой пресс-конференции по завершении встречи министров обороны стран НАТО.

"Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что рф хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор", - отметил Столтенберг.

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