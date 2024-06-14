У Зеленского ответили на так называемое «мирное предложение» путина: Стандартный набор агрессора

В Офисе Президента отреагировали на так называемые "мирные предложения" российского диктатора путина, который в очередной раз заговорил о том, что якобы для завершения войны Украина должна вывести свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО.
"Никаких новых "мирных предложений" от рф нет. Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который мы уже слышали много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии" , – прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По мнению Подоляка, фактически предложение москвы выглядит так:
По его словам, этот план не свидетельствует о желании закончить войну.
"Зато есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах. Это все полное профанирование", - добавил советник главы ОП.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что озвученное путиным условие станет "достижением военных целей россии". Такое мнение Столтенберг высказал на итоговой пресс-конференции по завершении встречи министров обороны стран НАТО.
"Это лишь демонстрирует, что это предложение не является добросовестным, и на самом деле означает, что рф хочет достичь своих военных целей, рассчитывая также на значительно большую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор", - отметил Столтенберг.
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