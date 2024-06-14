У Зеленського відповіли на так звану «мирну пропозицію» путіна: Стандартний набір агресора

Заява путіна щодо завершення війни не містить жодних нових мирних пропозицій, — радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

В Офісі Президента відреагували на так звані "мирні пропозиції" російського диктатора путіна, який вкотре заговорив про те, що нібито для завершення війни Україна має вивести свої війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та відмовитись від вступу до НАТО.

"Жодних нових "мирних пропозицій" від росії немає. путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який ми вже чули багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", - прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На думку Подоляка, фактично пропозиція москви виглядає так:

Віддайте нам свої території. Відмовтеся від свого суверенітету і своєї суб'єктності. Залиште себе беззахисними (не вступайте в союзи). Повністю і негайно зняти (разом із західними країнами) всі санкції, щоб ми могли наповнювати свою мілітаризовану економіку і більше інвестувати в інформаційні провокації по всьому світу. Терміново виправте нашу неспроможність за рахунок України.

За його словами, цей план не свідчить про бажання закінчити війну.

"Зате є бажання не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах. Це все повна профанація", - додав радник голови ОП.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що озвучена путіним умова стане "досягненням військових цілей росії". Таку думку Столтенберг висловив під час підсумкової прес-конференції після завершення зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Це лише демонструє, що ця пропозиція не є добросовісною, і насправді означає, що рф хоче досягти своїх воєнних цілей, розраховуючи також на значно більшу територію, ніж вона змогла окупувати до цього часу", – зазначив Столтенберг.

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