Зміцнити НАБУ і САП, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи, посилити доброчесність суддів – які реформи передбачає безпекова Угода з США

Відповідно до безпекової Угоди Україна має посилити реформу українського сектору правосуддя, зміцнити САП і НАБУ, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань.

Безпекова Угода між Україною та США, підписана 13 червня, передбачає проведення Україною низки реформ. Це випливає з оприлюдненого тексту Угоди.

Зокрема, у преамбулі наголошено на важливості поглиблення інтеграції України у євроатлантичну спільноту та на центральному значенні реформ для підтримки та зміцнення оборони, процвітання, відновлення, верховенства права та демократії в Україні.

Розділ, присвячений співробітництву у сфері економічного відновлення та реформ, передбачає продовження підтримки реалізації ефективного порядку денного реформ в Україні, включно з посиленням належного врядування, боротьбою з корупцією, повагою до прав людини та верховенства права, необхідних для просування України на шляху до євроатлантичних прагнень.

Зокрема у статті IV «Інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва» вказано, що сторони співпрацюватимуть з метою сприяння здійсненню Україною реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій відповідно до її цілей щодо вступу до ЄС, адаптованих пріоритетів Річної національної програми НАТО, а також зобов'язань і домовленостей, передбачених угодами та домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Відповідно, як вказується в Угоді, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:

посилити реформу українського сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;

впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням усіх незалежних державних антикорупційних інституцій, таких як Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України;

реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи з метою розв’язання юрисдикційних питань, а також підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;

посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах, що сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів і залученню інвестицій; і

прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;

трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;

реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду; і

модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

Сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних механізмів безпеки. Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України – в НАТО.

Автор: Наталя Мамченко

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