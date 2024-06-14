Зміцнити НАБУ і САП, реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи, посилити доброчесність суддів – які реформи передбачає безпекова Угода з США

Безпекова Угода між Україною та США, підписана 13 червня, передбачає проведення Україною низки реформ. Це випливає з оприлюдненого тексту Угоди.
Зокрема, у преамбулі наголошено на важливості поглиблення інтеграції України у євроатлантичну спільноту та на центральному значенні реформ для підтримки та зміцнення оборони, процвітання, відновлення, верховенства права та демократії в Україні.
Розділ, присвячений співробітництву у сфері економічного відновлення та реформ, передбачає продовження підтримки реалізації ефективного порядку денного реформ в Україні, включно з посиленням належного врядування, боротьбою з корупцією, повагою до прав людини та верховенства права, необхідних для просування України на шляху до євроатлантичних прагнень.
Зокрема у статті IV «Інституційні реформи для поглиблення євроатлантичного співробітництва» вказано, що сторони співпрацюватимуть з метою сприяння здійсненню Україною реформ демократичних, економічних, оборонних та безпекових інституцій відповідно до її цілей щодо вступу до ЄС, адаптованих пріоритетів Річної національної програми НАТО, а також зобов'язань і домовленостей, передбачених угодами та домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Відповідно, як вказується в Угоді, серед інших реформ, Україна повинна докласти зусиль, щоб:
Сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних механізмів безпеки. Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України – в НАТО.
Автор: Наталя Мамченко
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