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У США з'явилася авіакомпанія, створена спеціально для собак та їхніх господарів

22:59, 14 червня 2024
На борту за песиками наглядатимуть спеціально навчені стюарди, а літаки будуть оснащені спеціальними феромонами для собак, заспокійливою музикою та кольорами.
У США з'явилася авіакомпанія, створена спеціально для собак та їхніх господарів
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Люди, які мають домашніх улюбленців, часто стикаються із обмеженнями під час подорожей на літаку зі своїми вихованцями. Чимало авіаперевізників нерідко взагалі забороняють пасажирам брати своїх песиків на борт.

У США вигадали рішення цієї проблеми. Так, уже в жовтні 2024 року почне виконувати рейси нова авіакомпанія Bark Air, створена спеціально для собак. Про це повідомляє Newsweek.

Тестовий рейс авіаперевізник, заснований компанією з продажу товарів для собак Bark (іграшки, їжа та багато іншого), провів у травні 2024 року, і він мав приголомшливий успіх.

«Інтерес і ентузіазм до Bark Air на сьогоднішній день величезні. Ми раді розширити послуги Bark Air на нові міста і нові маршрути, задовольняючи попит клієнтів і надаючи наш унікальний, безтурботний досвід подорожей із собаками ще більшій кількості сімей», – розповів співзасновник і генеральний директор Bark Метт Мікер.

Зазначається, що спочатку маршрутна мережа Bark Air буде охоплювати Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Майамі та Фінікс на території США, а також два міжнародні напрямки в Європі – Лондон (Великобританія) і Париж (Франція).

При цьому в авіакомпанії пообіцяли створити максимально комфортні умови на борту, зокрема забезпечивши можливість безпечного перевезення великої кількості собак на одному літаку (інші авіакомпанії, навіть якщо і дозволяють брати собак на борт, обмежують їхню кількість, щоб уникнути сутичок між тваринами під час польоту).

Зокрема, на борту за песиками наглядатимуть спеціально навчені стюарди, а літаки будуть оснащені спеціальними феромонами для собак, заспокійливою музикою та кольорами.

Щоб уникнути стресу в аеропорту, чотирилапим пасажирам радять прибути за годину до вильоту, а на борту на них уже чекатимуть закуски, напої, частування та іграшки.

Рейси Bark Air виконуватиме на невеликому літаку Gulfstream Aerospace GV на 14 місць.

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