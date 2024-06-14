Експосадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розтраті понад 1,3 млн гривень на ремонті скверу

На спортивному майданчику скверу у Святошинському районі мали облаштувати спеціальне покриття, чого не було зроблено.

Джерело фото: kyiv.gp.gov.ua

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру колишнім посадовцям «Київзеленбуду» у розтраті бюджетних коштів на особливо великі суми. Йдеться про колишнього заступника начальника одного з управлінь, який підозрюється у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України), та колишнього начальника відділу інженерного супроводження та технічного нагляду, якому інкримінують пособництво у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, у 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством було укладено договір на капітальний ремонт скверу на вулиці Симиренка у Святошинському районі. За умовами договору, на спортивному майданчику скверу мало бути облаштоване спеціальне покриття, що, однак, не було зроблено.

Попри те, що роботи не були виконані повністю, заступник начальника управління з капітальних вкладень підписав акти виконаних робіт, а начальник відділу інженерного супроводження підтвердив їхню достовірність. На підставі цих актів приватній фірмі було перераховано бюджетні кошти за невиконані роботи.

Експертиза підтвердила завдання збитків столичній громаді на суму понад 1,3 млн гривень. У рамках слідства буде також надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

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