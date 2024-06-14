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Экс-чиновников «Киевзеленстроя» подозревают в растрате более 1,3 млн гривен на ремонте сквера

21:28, 14 июня 2024
На спортивной площадке сквера в Святошинском районе должны были обустроить специальное покрытие, чего не было сделано.
Экс-чиновников «Киевзеленстроя» подозревают в растрате более 1,3 млн гривен на ремонте сквера
Источник фото: kyiv.gp.gov.ua
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Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры Киева сообщено о подозрении бывшим должностным лицам «Киевзеленстроя» в растрате бюджетных средств на особо крупные суммы. Речь идет о бывшем заместителе начальника одного из управлений, который подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины), и бывшего начальника отдела инженерного сопровождения и технического надзора, которому инкриминируют пособничество в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По материалам следствия, в 2023 году между «Киевзеленстроем» и частным предприятием был заключен договор на капитальный ремонт сквера на улице Симиренко в Святошинском районе. По условиям договора, на спортивной площадке сквера должно было быть обустроено специальное покрытие, что, однако, не было сделано.

Несмотря на то, что работы не были выполнены полностью, заместитель начальника управления по капитальным вложениям подписал акты выполненных работ, а начальник отдела инженерного сопровождения подтвердил их достоверность. На основании этих актов частной фирме были перечислены бюджетные средства за невыполненные работы.

Экспертиза подтвердила нанесение ущерба столичной общине на сумму более 1,3 млн гривен. В рамках следствия будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

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