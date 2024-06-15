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Солдат через суд обязал воинскую часть уволить его со службы из-за необходимости ухаживать за бабушкой

09:09, 15 июня 2024
В воинской части отказывались увольнять солдата из-за отсутствия заключения МСЭК о том, что женщина нуждается в постоянном уходе.
Солдат через суд обязал воинскую часть уволить его со службы из-за необходимости ухаживать за бабушкой
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На Прикарпатье военный через суд смог уволиться со службы - ему нужно ухаживать за бабушкой. Об этом сообщает  zaxid.net.

Как сообщается, в июне 2024 года, мобилизованный во время военного положения солдат решил уволиться с военной службы в запас из-за необходимости ухаживать за бабушкой, которая по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе.

В воинской части отказались уволить солдата со службы. Объяснили свое решение отсутствием заключения медико-социальной экспертной комиссии о том, что женщина нуждается в постоянном уходе, и доказательств, что нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Солдат обратился в суд.

В суде считают, что заключение консультативной комиссии подтверждает необходимость постороннего ухода за бабушкой истца. Кроме того, истец предоставил акт обследования материально-бытовых условий, который составил исполнительный комитет поселкового совета. В документе указано, что истец ухаживает за своей бабушкой и нет других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.

Ивано-Франковский окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего и обязал воинскую часть уволить его со службы.

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