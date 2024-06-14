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Шарль Мишель готовит новые пакости Урсуле фон дер Ляйен: СМИ раскрыли детали

15:52, 14 июня 2024
Шарль Мишель начал продвигать на главу Еврокомиссии «своего» кандидата.
Шарль Мишель готовит новые пакости Урсуле фон дер Ляйен: СМИ раскрыли детали
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Как известно, президент Европейского совета Шарль Мишель хочет помешать переизбранию Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок.

Чиновник якобы принялся продвигать на это должность кандидатуру греческого премьера Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых европейских чиновников и дипломатов.

Изданию рассказали, что Шарль Мишель якобы запустил свой новый план с целью помешать фон дер Ляйен переизбраться и предлагает европейским лидерам предложить пост президента Еврокомиссии премьеру Греции Кириакосу Мицотакису.

При этом сам Мицотакис ранее заявлял, что не сомневается в переизбрании Урсулы фон дер Ляйен, и выражает ей поддержку.

Собеседники издания назвали усилия Мишеля «отчаянной попыткой».

«У Мишеля есть коробка со шкурками от банана, на которых могла бы поскользнуться фон дер Ляйен, и она уже постепенно пустеет… В лучшем случае это создает препятствия, в другом – это дестабилизирует», – прокомментировал один из чиновников.

Также издание добавляет, что большинство источников говорят, что попытки Мишеля во что бы то ни стало «насолить» фон дер Ляйен и сорвать ее переизбрание уже подорвали доверие к нему.

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