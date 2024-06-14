Какие изменения относительно данных о юридических лицах не нуждаются в подаче заявлений в налоговую: разъяснение

Особенности внесения изменений в учетные данные юридического лица (назначение временно исполняющего обязанности руководителя; смена руководителя, главного бухгалтера, места нахождения и т.п.).

Кременчугская ГНИ Главного управления ГНС в Полтавской области разъяснила порядок внесения изменений в учетные данные юридического лица (назначение временно исполняющего обязанности руководителя; смена руководителя, главного бухгалтера, места нахождения и т.п.).

Согласно п. 66.1 НКУ основаниями для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков являются, в частности:

информация органов государственной регистрации;

документально подтверждена информация, предоставляемая налогоплательщиками.

Налогоплательщики – юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц обязаны подать сведения в отношении лиц, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица, обособленных подразделений юридического лица в контролирующий орган в 10-дневный срок со дня взятия на учет или возникновения изменений в учетных данных налогоплательщиков путем подачи заявления для юридических лиц и обособленных подразделений по форме №1-ОПП с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета».

В случае подачи заявления по ф. №1-ОПП с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» заполняются разделы 1, 2, 4 и 10 заявления по ф. №1-ОПП, при этом информация об учредителях не подается.

Сведения о лиц, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица, также обновляются контролирующими органами в Едином банке данных юридических лиц на основании регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость (о регистрации, перерегистрации или внесении изменений), если такое регистрационное заявление было представлена ​​одним из способов, определенных п. 183.7 НКУ, и удовлетворена контролирующим органом. В этом случае налогоплательщик освобождается от представления в контролирующий орган заявления по ф. №1-ОПП в связи с изменением сведений о лицах, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица.

Налогоплательщики могут подать заявление по ф. №1-ОПП с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту и электронным доверительным услугам.

Таким образом, в отношении юридических лиц и их обособленных подразделений, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований:

информация о назначении или смене руководителя/временно исполняющего обязанности руководителя, смене местонахождения и т.п., обновляется в контролирующих органах на основании сведений, полученных от государственного регистратора, в порядке, определенном Законом Украины от 15.03.2003 №755-IV «О государственной регистрации юридических лиц лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями;

информация о главном бухгалтере обновляется из заявления по ф. №1-ОПП с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» или регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость, если такое регистрационное заявление было подано одним из способов, определенных п. 183.7 НКУ, и удовлетворено контролирующим органом. В этом случае налогоплательщик освобождается от представления в контролирующий орган заявления по ф. №1-ОПП в связи с изменением сведений о лицах, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица.

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