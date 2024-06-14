Какие изменения относительно данных о юридических лицах не нуждаются в подаче заявлений в налоговую: разъяснение

Кременчугская ГНИ Главного управления ГНС в Полтавской области разъяснила порядок внесения изменений в учетные данные юридического лица (назначение временно исполняющего обязанности руководителя; смена руководителя, главного бухгалтера, места нахождения и т.п.).
Согласно п. 66.1 НКУ основаниями для внесения изменений в учетные данные налогоплательщиков являются, в частности:
Налогоплательщики – юридические лица и обособленные подразделения юридических лиц обязаны подать сведения в отношении лиц, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица, обособленных подразделений юридического лица в контролирующий орган в 10-дневный срок со дня взятия на учет или возникновения изменений в учетных данных налогоплательщиков путем подачи заявления для юридических лиц и обособленных подразделений по форме №1-ОПП с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета».
В случае подачи заявления по ф. №1-ОПП с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» заполняются разделы 1, 2, 4 и 10 заявления по ф. №1-ОПП, при этом информация об учредителях не подается.
Сведения о лиц, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица, также обновляются контролирующими органами в Едином банке данных юридических лиц на основании регистрационного заявления плательщика налога на добавленную стоимость (о регистрации, перерегистрации или внесении изменений), если такое регистрационное заявление было представлена одним из способов, определенных п. 183.7 НКУ, и удовлетворена контролирующим органом. В этом случае налогоплательщик освобождается от представления в контролирующий орган заявления по ф. №1-ОПП в связи с изменением сведений о лицах, ответственных за ведение бухгалтерского и/или налогового учета юридического лица.
Налогоплательщики могут подать заявление по ф. №1-ОПП с отметкой «Сведения о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета» средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов по электронному документообороту и электронным доверительным услугам.
Таким образом, в отношении юридических лиц и их обособленных подразделений, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований:
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