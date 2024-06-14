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$3000 за «решение» земельных вопросов: будут судить экс-начальника отдела Синевирского сельского совета

22:19, 14 июня 2024
Установлено, что служащий предлагал гражданину за взятку решить вопрос изменения целевого назначения земель, что позволило бы строить там коттеджи и заниматься туристическим бизнесом.
$3000 за «решение» земельных вопросов: будут судить экс-начальника отдела Синевирского сельского совета
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На Закарпатье будут судить бывшего начальника отдела Синевирского сельского совета по факту вымогательства 3000 долларов взятки за «решение» земельных вопросов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Отмечается, что его разоблачили и задержали в марте этого года. Уже во время следствия, в мае, обвиняемый уволен с должности.

Установлено, что служащий предлагал гражданину за взятку решить вопрос изменения целевого назначения земель – двух участков на территории Синевирской общины.

«Это позволило бы строить там коттеджи и заниматься туристическим бизнесом. В первую очередь эти земли отводились для ведения личного крестьянского хозяйства», — отметили в прокуратуре.

Стоимость таких «услуг» достигала 3000 долларов. Обвиняемый получил 15 тысяч гривен аванса, а впоследствии и остальную сумму – 15 тысяч гривен и 1800 долларов.

Расследование производства завершено. Обвинительный акт в отношении бывшего начальника отдела Синевирского сельского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) направлен в суд.

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