$3000 за «решение» земельных вопросов: будут судить экс-начальника отдела Синевирского сельского совета

На Закарпатье будут судить бывшего начальника отдела Синевирского сельского совета по факту вымогательства 3000 долларов взятки за «решение» земельных вопросов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.
Отмечается, что его разоблачили и задержали в марте этого года. Уже во время следствия, в мае, обвиняемый уволен с должности.
Установлено, что служащий предлагал гражданину за взятку решить вопрос изменения целевого назначения земель – двух участков на территории Синевирской общины.
«Это позволило бы строить там коттеджи и заниматься туристическим бизнесом. В первую очередь эти земли отводились для ведения личного крестьянского хозяйства», — отметили в прокуратуре.
Стоимость таких «услуг» достигала 3000 долларов. Обвиняемый получил 15 тысяч гривен аванса, а впоследствии и остальную сумму – 15 тысяч гривен и 1800 долларов.
Расследование производства завершено. Обвинительный акт в отношении бывшего начальника отдела Синевирского сельского совета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) направлен в суд.
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