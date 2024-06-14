Папа Римский станет первым понтификом, который обратится к G7 относительно «бесконтрольного развития ИИ»

Папа Франциск намерен настаивать на необходимости усиления контроля за технологиями.

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Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность быстрым и «бесконтрольным развитием ИИ», а потому планирует поднять этот вопрос на саммите «Большой семерки» в Италии. Он станет первым понтификом, который выступит на саммите. Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик подчеркнул, что искусственный интеллект - это технология, которая развивается без человеческих ценностей, что может представлять опасность, в частности влиять на политику. Он считает, что развитие ИИ не должно быть неконтролируемым и требует пристального наблюдения и регулирования.

Напомним, на саммите Папа Римский встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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