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Использование многоразового мундштука во время медосмотра на состояние опьянения не является основанием для признания такого осмотра недействительным – Верховный Суд

15:31, 14 июня 2024
Верховный Суд отметил, что ссылка защитника на то, что осмотр его подзащитного на состояние алкогольного опьянения проведен врачом с помощью технического средства «Алконт 01-СУ» с использованием многоразового мундштука, что является нарушением, проверялись апелляционным судом и признаны нерешающими.
Использование многоразового мундштука во время медосмотра на состояние опьянения не является основанием для признания такого осмотра недействительным – Верховный Суд
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Использование многоразового мундштука при медицинском осмотре лица на состояние алкогольного опьянения не является основанием для признания такого осмотра недействительным, поскольку состояние алкогольного опьянения устанавливается врачом в учреждениях здравоохранения не только по результатам использования технического средства «Алконт 01-СУ» , но и на основании всестороннего медицинского осмотра. Об этом указал в своем постановлении Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда от 11 апреля 2024 года по делу №451/1504/19.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд вироком визнав винуватим і засудив особу ч. 2 ст. 286 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки і на підставі ст. 75 КК звільнив її від відбування покарання.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначеного покарання та ухвалив в цій частині новий вирок, засудивши особу за ч. 2 ст. 286 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 2 роки.

Крім іншого, апеляційний суд урахував обставину, яка обтяжує покарання – вчинення кримінального правопорушення в стані алкогольного сп’яніння.

У касаційній скарзі захисник зазначав, що висновки про результати медичного огляду підзахисного на стан сп’яніння складено з порушенням вимог п. 22 розділу III Інструкції «Про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», затвердженої наказом МВС, МОЗ №1452/735, і вони є недійсними.

Позиція Касаційний кримінальний суд

Верховний Суд залишив без змін вирок суду апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС дійшов висновку, що посилання захисника на те, що огляд його підзахисного на стан алкогольного сп’яніння проведено лікарем за допомогою технічного засобу «Алконт 01-СУ» із використанням багаторазового мундштука, що є порушенням, перевірялися апеляційним судом і визнані невирішальними з огляду на таке.

Як убачається з акту медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що крім використання технічних засобів для визначення наявності або вимірювання вмісту етилового спирту у видихуваному повітрі, лікар, що проводив огляд особи, зробив його опис, здійснив дослідження вегетативно-судинної реакції, перевірив рухову сферу, наявність запаху алкоголю з рота і встановив, що в особи напружена поведінка, хитання в позі Ромберга, тремтіння пальців рук і є запах алкоголю з порожнини рота. Це підтвердив у суді першої інстанції лікар, який проводив вказаний медичний огляд.

ККС указав, що з системного аналізу пунктів 3, 8, 15, 16 розділу ІІІ Інструкції «Про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» вбачається, що огляд у закладах охорони здоров’я для виявлення стану сп’яніння проводиться лікарем. Після цього проводиться лабораторне дослідження (за допомогою приладів), метою якого є виявлення або уточнення наявних речовин, що здатні спричинювати стан сп’яніння.

Висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, видається на підставі акта медичного огляду, у якому, серед іншого, зазначаються ознаки сп’яніння особи, що безпосередньо виявлені та встановлені лікарем. за результатами огляду на стан сп’яніння та лабораторних досліджень установлюється діагноз, який також вноситься до акта медичного огляду.

Тобто огляд особи щодо виявлення стану сп’яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров’я, а не приладом. Прилад лише фіксує показники щодо ступеню стану сп’яніння, а лікар під час огляду особи виявляє та фіксує ознаки сп’яніння. Тому показники приладу не слід ототожнювати з поняттям «медичний огляд».

ККС погодився з висновком суду апеляційної інстанції про те, що використання багаторазового мундштука під час медичного огляду особи на стан алкогольного сп’яніння не є підставою для визнання такого огляду недійсним, оскільки стан алкогольного сп’яніння лікарем установлений не тільки за результатами використання технічного засобу «Алконт 01-СУ», а й на підставі всебічного медичного огляду.

Автор: Наталья Мамченко 

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