Папа Римський стане першим понтифіком, який звернеться до G7 щодо «безконтрольного розвитку ШІ»

Папа Франциск має намір наполягати на необхідності посилення контролю за технологіями.

Джерело фото: unn.ua

Папа Римський Франциск висловив стурбованість швидким та «безконтрольним розвитком ШІ», а тому планує підняти це питання на саміті «Великої сімки» в Італії. Він стане першим понтифіком, який виступить на саміті. Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік підкреслив, що штучний інтелект – це технологія, яка розвивається без людських цінностей, що може становити небезпеку, зокрема впливати на політику. Він вважає, що розвиток ШІ не повинен бути неконтрольованим і потребує пильного спостереження та регулювання.

Нагадаємо, на саміті Папа Римський зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.

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