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Папа Римський зустрінеться із Зеленським на саміті G7 в Італії

10:52, 14 червня 2024
Папа Римський Франциск планує обговорити штучний інтелект на саміті G7.
Папа Римський зустрінеться із Зеленським на саміті G7 в Італії
Джерело фото: risu
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Папа Римський Франциск проведе двосторонні переговори зі світовими лідерами на саміті «Великої сімки» в Італії, де обговорить питання штучного інтелекту. Як повідомляє Vatican News, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском 14 червня під час саміту, що відбудеться в Апулії.

Саміт G7, організований під головуванням Італії, проходить з 13 по 15 червня в місті Борго-Егнація. У ньому візьмуть участь лідери Сполучених Штатів, Канади, Франції, Великої Британії, Німеччини, Японії, а також президенти Європейської Ради та Єврокомісії і лідери кількох інших держав та міжнародних організацій.

За планом, Папа Франциск вилетить з Ватикану на гелікоптері 14 червня о 11:00 за місцевим часом і приземлиться на спортивному майданчику в Борго Егнація. Там його зустріне прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Далі Папа буде доставлений до місця проведення саміту на машині для гольфу.

Першу серію двосторонніх зустрічей Папа проведе з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Заплановано, що Папа Франциск виступить із промовою о 14:15 за місцевим часом, зокрема, у панелі, присвяченій ролі штучного інтелекту. Після цього він продовжить другу серію двосторонніх зустрічей.

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