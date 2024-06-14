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КАС ВС підтримав позицію податківців щодо нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності

11:10, 14 червня 2024
Суд підтримав позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким нараховано пеню за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
КАС ВС підтримав позицію податківців щодо нарахування пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтримав позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким нараховано пеню за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Судом зазначено, що положення Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №7, (Інструкція) не передбачають можливості завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операцією з експорту товарів у зв`язку з проведенням розрахунків шляхом передачі векселя в рахунок оплати за поставлений товар.

З урахуванням наведеного, колегія суддів приходить до висновку, що передача векселя в рахунок оплати за поставлений товар за операцією з експорту товару не є обставиною з якою положення Інструкції пов`язують завершення здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків, навіть за умови, що така форма розрахунку передбачена умовами договору, тобто розрахунки за операціями резидентів з експорту товарів мають проводяться виключно шляхом зарахування грошових коштів на рахунки резидентів у банках України.

Верховним Судом зауважено, що Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» надає право суб`єкту господарювання обрати самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях з-поміж тих, що не суперечать законам України, проте Законом України «Про валюту і валютні операції», який є спеціальним Законом в сфері здійснення валютних операцій і має прерогативу в застосуванні, визначено єдину форму розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів і це виключно шляхом зарахування грошових коштів на рахунки резидентів у банках України.

Таким чином, реалізуючи мету, з якою у цій справі було відкрито касаційне провадження, колегія суддів формулює такий правовий висновок. Статтею 13 Закону України «Про валюту і валютні операції», який є спеціальним Законом в сфері здійснення валютних операцій, передбачено проведення розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів виключно у грошовій формі, під якою слід розуміти надходження валютних цінностей як в національній так і в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, в залежності від виду і особливостей зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в яких визначено валюту розрахунків. Грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, встановлених Національним банком України.

Відтак, КАС ВСвід 21.05.2024 у справі № 140/10623/23 касаційну скаргу Головного управління ДПС у Волинській області задоволено; рішення Волинського окружного адміністративного суду від 25.07.2023 та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 14.12.2023 скасовано та ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні адміністративного позову позивача.

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