КАС ВС поддержал позицию налоговиков по начислению пени за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности

Суд поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым начислена пеня за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поддержал позицию контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым начислена пеня за нарушение сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Судом указано, что положения Инструкции о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, утвержденной постановлением Правления НБУ от 02.01.2019 №7, (Инструкция) не предусматривают возможности завершения осуществления валютного надзора за соблюдением резидентов. сроков расчетов по операции по экспорту товаров в связи с проведением расчетов путем передачи векселя в счет оплаты за поставленный товар.

С учетом приведенного коллегия судей приходит к выводу, что передача векселя в счет оплаты за поставленный товар по операции по экспорту товара не является обстоятельством, с которым положения Инструкции связывают завершение осуществления валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов, даже при условии, что такая форма расчета предусмотрена условиями договора, то есть расчеты по операциям резидентов по экспорту товаров должны производиться исключительно путем зачисления денежных средств на счета резидентов в банках Украины.

Верховным Судом отмечено, что Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» дает право субъекту хозяйствования выбрать самостоятельно определять форму расчетов по внешнеэкономическим операциям из числа не противоречащих законам Украины, однако Закона Украины «О валюте и валютных операциях», который есть специальным Законом в сфере осуществления валютных операций и имеет прерогативу в применении, определена единая форма расчетов по операциям резидентов по экспорту товаров и это исключительно путем зачисления денежных средств на счета резидентов в банках Украины.

Таким образом, реализуя цель, с которой по этому делу было открыто кассационное производство, коллегия судей формулирует такой правовой вывод. Статьей 13 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", который является специальным Законом в сфере осуществления валютных операций, предусмотрено проведение расчетов по операциям резидентов по экспорту товаров исключительно в денежной форме, под которой следует понимать поступление валютных ценностей как в национальной так и в иностранной валюте, перечисленной в национальную валюту по курсу Национального банка Украины, в зависимости от вида и особенностей внешнеэкономических договоров (контрактов), в которых определена валюта расчетов. Денежные средства подлежат зачислению на счета резидентов в банках Украины в сроки, указанные в договорах, но не позднее срока и в объеме, установленных Национальным банком Украины.

Следовательно, КАС ВС 21.05.2024 по делу № 140/10623/23 кассационная жалоба Главного управления ГНС в Волынской области удовлетворена; решение Волынского окружного административного суда от 25.07.2023 и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14.12.2023 упразднено и принято новое решение об отказе в удовлетворении административного иска истца.

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