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Света будет меньше: «Энергоатом» выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС

10:17, 14 июня 2024
Продолжительность отключений электроэнергии может стать больше.
Света будет меньше: «Энергоатом» выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС
Фото из открытых источников
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Уже через неделю «Энергоатом» выведет в ремонт пять энергоблоков АЭС. Поэтому отключения электроэнергии в Украине могут участиться. Об этом рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев24».

«У нас есть девять энергоблоков на подконтрольной территории Украины. Шесть энергоблоков, то есть 6 гигаватт, находятся на временно оккупированной территории – это Запорожская АЭС. В такой ситуации атомная генерация составляет основу нашей энергосистемы. До этого были в ремонте два энергоблока. У нас осталось выведение в ремонт еще шести энергоблоков. Один из них уже выводится. Через неделю будут выводиться последние пять энергоблоков», – рассказал специалист.

Он отметил, что в прошлом году «Энергоатом» одновременно выводил восемь из девяти энергоблоков. Тогда, по его словам, спасала солнечная генерация.

«В настоящее время производство электроэнергии упало от солнечных электростанций почти на 20%, потому что у нас дождливая пасмурная погода в последние дни», - добавил Игнатьев.

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