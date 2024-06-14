В Государственном реестре прав на недвижимое имущество обновили справочник сервитутов

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» обновило программное обеспечение Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Об этом идет речь на официальном сайте НАИС.
Текущим обновлением:
А именно: вид сервитута «право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, трубопроводов, других линейных коммуникаций» изменено на «право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, электронных коммуникационных сетей, трубопроводов, других линейных коммуникаций»;
В частности, исправлена техническая ошибка, возникающая при формировании сведений по результату поиска по мелиоративной сети/составной части мелиоративной сети, а именно: по результатам данного обновления печатная форма указанных сведений теперь содержит в блоке «параметры запроса» сведения о «Код (номер) мелиоративной сети (составной части)»
Для удобства пользователей по ссылке изложены обновленные инструкции пользователей ДРРП (Нотариус, Государственный регистратор, Оператор, Исполнитель).
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