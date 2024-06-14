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У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно оновили довідник сервітутів

11:28, 14 червня 2024
Під час оновлення довідника сервітутів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесли деякі зміни.
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно оновили довідник сервітутів
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

Поточним оновленням:

  • внесено зміни до довідника видів сервітутів ДРРП.

А саме: вид сервітуту «право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій» змінено на «право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, електронних комунікаційних мереж, трубопроводів, інших лінійних комунікацій»;

  • виправлено помилки.

Зокрема, виправлено технічну помилку, яка виникала при формуванні відомостей за результатом пошуку щодо меліоративної мережі/складової частини меліоративної мережі, а саме: за результатом даного оновлення друкована форма зазначених відомостей відтепер містить у блоці «параметри запиту» відомості про «Код (номер) меліоративної мережі (складової частини)»

  • здійснено низку поточних доопрацювань.

Додається, що для зручності користувачів за посиланням https://nais.gov.ua/registers викладено оновлені інструкції користувачів ДРРП (Нотаріус, Державний реєстратор, Оператор, Виконавець).

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