Як вимикатимуть світло в Україні 14 червня

Відключення електроенергії прогнозують з 18:00 до 22:00 згідно з графіками.

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У п'ятницю, 14 червня, в усіх регіонах України з 18:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфрастурктури та підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, згідно з урядовою постановою, обмежуватися не буде.

Раніше у ДТЕК Київські електромережі пояснили, чи можна у новобудовах, у яких все працює на електриці, рідше відключати світло.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

Крім того, українців, які живуть у багатоквартирних будинках, закликають переїхати через складну ситуацією з електропостачанням взимку.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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