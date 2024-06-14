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Україна готується до підписання ще 10 угод про гарантії безпеки, — Володимир Зеленський

08:48, 14 червня 2024
Загалом уже 17 угод підписані, ще 10 готуються до підписання.
Україна готується до підписання ще 10 угод про гарантії безпеки, — Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до підписання ще десяти угод про гарантії безпеки.

Глава держави у зверненні 13 червня зазначив, що на полях саміту G7 він провів зустрічі з низкою лідерів держав «Великої сімки» (G7), зокрема прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, прем'єром Японії Фуміо Кісідою, а також главою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Президент нагадав, що підписав угоди про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами та Японією й анонсував підписання серії нових угод.

«Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання», - сказав Володимир Зеленський.

Крім цього Зеленський наголосив, що безпекова угода з США виводить Україну і Америку на рівень справжнього союзництва.

«Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків», – додав Президент.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років.

Офіс Президента оприлюднив повний текст угоди України та США.

Додамо, що що Японія надасть 4,5 млрд доларів Україні у 2024 році у рамках підписаної безпекової угоди.

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