Украина готовится к подписанию еще 10 соглашений о гарантиях безопасности, — Владимир Зеленский

В общей сложности уже 17 соглашений подписаны, еще 10 готовятся к подписанию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к подписанию еще десяти соглашений о гарантиях безопасности.

Глава государства в обращении 13 июня отметил, что на полях саммита G7 он провел встречи с рядом лидеров государств «Большой семерки» (G7), в частности, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьером Великобритании Риши Сунаком, премьером Японии Фумио Кисидой, а также главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Президент напомнил, что подписал соглашения о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами и Японией и анонсировал подписание серии новых соглашений.

«Сейчас уже семь сделок безопасности – со всеми странами G7. И всего уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию», - сказал Владимир Зеленский.

Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что соглашение о безопасности с США выводит Украину и Америку на уровень настоящего союзничества.

«Исторический результат с Соединенными Штатами – двустороннее безопасное соглашение, выводящее наши отношения на уровень настоящего союзничества. Это самое сильное соглашение с Америкой за все 33 года нашей независимости. Есть юридически обязывающая часть соглашения, есть абсолютно полезные детали по ПВО, по самолетам», – добавил Президент.

Как сообщалось,Соединенные Штаты Америки и Украина подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности на 10 лет.

Офис Президента обнародовал полный текст соглашения Украины и США.

Добавим, что Япония предоставит 4,5 млрд долларов Украине в 2024 году в рамках подписанного соглашения о безопасности.

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