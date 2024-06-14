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Является ли незавершенное строительство объектом обложения налогом на недвижимость

21:44, 14 июня 2024
Объекты незавершенного строительства не определены НКУ как объекты налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Является ли незавершенное строительство объектом обложения налогом на недвижимость
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Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, являются ли объектами налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты незавершенного строительства.

В соответствии с пп. 266.1.1 НКУ плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся собственниками жилой и/или нежилой недвижимости.

Объектом налогообложения есть объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля (пп. 266.2.1 НКУ).

Базой налогообложения есть общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физических лиц, исчисляется контролирующим органом на основании данных Государственного реестра прав на недвижимое имущество (далее – Государственный реестр прав), которые безвозмездно предоставляются органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и/или из оригиналов соответствующих документов налогоплательщика, в частности, документов о праве собственности (пп. 266.3.2 НКУ).

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, в том числе их частей, находящихся в собственности юридических лиц, исчисляется такими лицами самостоятельно исходя из общей площади каждого отдельного объекта налогообложения на основании документов, подтверждающих право собственности на такой объект (пп. 266.3.3 НКУ).

При этом согласно ч. 1 ст. 182 ГКУ право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, обременение этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации.

Порядок проведения государственной регистрации прав на недвижимость и основания отказа в ней устанавливаются Законом Украины от 01.07.2004 №1952-ІV «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» с изменениями и дополнениями.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 2 Закона №1952 установлено, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений – это официальное признание и подтверждение государством фактов приобретения, изменения или прекращения вещных прав на недвижимое имущество, обременений таких прав путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр прав.

Отмечается, что согласно ч. 2 ст. 331 ГКУ право собственности на вновь недвижимое имущество (жилищные дома, здания, сооружения и т.п.) возникает с момента завершения строительства (создание имущества).

Если договором или законом предусмотрено принятие недвижимого имущества в эксплуатацию, право собственности возникает с момента его принятия в эксплуатацию.

Если право собственности на недвижимое имущество в соответствии с законом подлежит государственной регистрации право собственности возникает с момента государственной регистрации.

При этом до завершения строительства (создание имущества) лицо считается собственником материалов, оборудования и т.п., которые были использованы в процессе строительства (создание имущества). В случае необходимости такое лицо может заключить договор по объекту незавершенного строительства после проведения государственной регистрации права собственности на него в соответствии с законом (ч. 3 ст. 331 ГКУ).

Учитывая изложенное, объекты незавершенного строительства не определены НКУ как объекты налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

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