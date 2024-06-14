Как будут выключать свет в Украине 14 июня

Отключение электроэнергии прогнозируют с 18:00 до 22:00 согласно графикам.

Иллюстративное фото из открытых источников

В пятницу, 14 июня, во всех регионах Украины с 18.00 до 22.00 будут применены графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Энергопитание объектов критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, согласно правительственному постановлению, ограничиваться не будет.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети объяснили, можно ли в новостройках, где все работает на электричестве, реже отключать свет.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

Кроме того, украинцев, живущих в многоквартирных домах, призывают переехать из-за сложной ситуации с электроснабжением зимой.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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