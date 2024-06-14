Світла буде менше: «Енергоатом» виведе в ремонт п’ять енергоблоків АЕС

Тривалість відключень електроенергії може стати більшою.

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Вже за тиждень «Енергоатом» виведе в ремонт п’ять енергоблоків АЕС. Тому відключення електроенергії в Україні можуть почастішати. Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу «Київ24».

«Ми маємо дев'ять енергоблоків на підконтрольній території України. Шість енергоблоків, тобто 6 гігават, перебувають на тимчасово окупованій території - це Запорізька АЕС. За такої ситуації атомна генерація становить основу нашої енергосистеми. До цього були в ремонті два енергоблоки. В нас залишилось виведення в ремонт ще шести енергоблоків. Один з них вже виводиться. Через тиждень будуть виводитись останні п'ять енергоблоків», - розповів фахівець.

Він зазначив, що минулого року «Енергоатом» одночасно виводив вісім з дев'яти енергоблоків. Тоді, за його словами, рятувала сонячна генерація.

«Наразі виробництво електроенергії впало від сонячних електростанцій майже на 20%, бо маємо дощову похмуру погоду останніми днями», - додав Ігнатьєв.

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