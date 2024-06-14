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Папа Римский встретится с Зеленским на саммите G7 в Италии

10:52, 14 июня 2024
Папа Римский Франциск планирует обсудить искусственный интеллект на саммите G7.
Папа Римский встретится с Зеленским на саммите G7 в Италии
Источник фото: risu
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Папа Римский Франциск проведет двусторонние переговоры с мировыми лидерами на саммите «Большой семерки» в Италии, где обсудит вопросы искусственного интеллекта. Как сообщает Vatican News, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Франциском 14 июня во время саммита, который состоится в Апулии.

Саммит G7, организованный под председательством Италии, проходит с 13 по 15 июня в городе Борго-Эгнация. В нем примут участие лидеры Соединенных Штатов, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Японии, а также президенты Европейского Совета и Еврокомиссии и лидеры нескольких других государств и международных организаций.

По плану, Папа Франциск вылетит из Ватикана на вертолете 14 июня в 11:00 по местному времени и приземлится на спортивной площадке в Борго Эгнация. Там его встретит премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Далее Папа будет доставлен к месту проведения саммита на машине для гольфа.

Первую серию двусторонних встреч Папа проведет с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Запланировано, что Папа Франциск выступит с речью в 14:15 по местному времени, в частности, в панели, посвященной роли искусственного интеллекта. После этого он продолжит вторую серию двусторонних встреч.

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