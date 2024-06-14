$3000 за «вирішення» земельних питань: судитимуть ексначальника відділу Синевирської сільської ради

Встановлено, що службовець пропонував громадянину за хабар вирішити питання щодо зміни цільового призначення земель, що дало б змогу будувати там котеджі та займатися туристичним бізнесом.

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На Закарпатті судитимуть колишнього начальника відділу Синевирської сільської ради за фактом вимагання 3000 доларів хабаря за «вирішення» земельних питань. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Зазначається, що його викрили та затримали в березні цього року. Вже під час слідства, у травні, обвинуваченого звільнено з посади.

Встановлено, що службовець пропонував громадянину за хабар вирішити питання щодо зміни цільового призначення земель – двох ділянок на території Синевирської громади.

«Це дало б змогу будувати там котеджі та займатися туристичним бізнесом. Першочергово ці землі відводилися для ведення особистого селянського господарства», — зазначили в прокуратурі.

Вартість таких «послуг» сягала 3 000 доларів. Обвинувачений одержав 15 тисяч гривень авансу, а згодом і решту суми – 15 тисяч гривень і 1800 доларів.

Наразі розслідування провадження завершено. Обвинувальний акт щодо колишнього начальника відділу Синевирської сільської ради за фактом вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) скеровано до суду.

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