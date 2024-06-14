$3000 за «вирішення» земельних питань: судитимуть ексначальника відділу Синевирської сільської ради

На Закарпатті судитимуть колишнього начальника відділу Синевирської сільської ради за фактом вимагання 3000 доларів хабаря за «вирішення» земельних питань. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.
Зазначається, що його викрили та затримали в березні цього року. Вже під час слідства, у травні, обвинуваченого звільнено з посади.
Встановлено, що службовець пропонував громадянину за хабар вирішити питання щодо зміни цільового призначення земель – двох ділянок на території Синевирської громади.
«Це дало б змогу будувати там котеджі та займатися туристичним бізнесом. Першочергово ці землі відводилися для ведення особистого селянського господарства», — зазначили в прокуратурі.
Вартість таких «послуг» сягала 3 000 доларів. Обвинувачений одержав 15 тисяч гривень авансу, а згодом і решту суми – 15 тисяч гривень і 1800 доларів.
Наразі розслідування провадження завершено. Обвинувальний акт щодо колишнього начальника відділу Синевирської сільської ради за фактом вимагання і одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) скеровано до суду.
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