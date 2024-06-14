Шарль Мішель готує нові капості Урсулі фон дер Ляєн: ЗМІ розкрили деталі

Шарль Мішель почав просувати на голову Єврокомісії «свого» кандидата.

Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель хоче завадити переобранню Урсули фон дер Ляєн головою Єврокомісії на другий термін.

Посадовець нібито взявся просувати на цю посаду кандидатуру грецького прем’єра Кіріакоса Міцотакіса. Про це повідомило видання Politico з посиланням на п’ятьох європейських посадовців та дипломатів.

Виданню розповіли, що Шарль Мішель нібито запустив свій новий план з метою завадити фон дер Ляєн переобратися та пропонує європейським лідерам запропонувати посаду президента Єврокомісії прем’єру Греції Кіріакосу Міцотакісу.

При цьому сам Міцотакіс раніше заявляв, що не має сумнівів у переобранні Урсули фон дер Ляєн, та висловлює їй підтримку.

Співрозмовники видання назвали зусилля Мішеля «відчайдушною спробою».

«У Мішеля є коробка зі шкірками від банана, на яких могла би послизнутися фон дер Ляєн, і вона вже поступово порожніє… У кращому разі це створює перешкоди, в іншому – це дестабілізує», – прокоментував один з європосадовців.

Також видання додає, що більшість джерел кажуть, що спроби Мішеля будь-що «насолити» фон дер Ляєн і зірвати її переобрання вже підірвали довіру до нього.

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