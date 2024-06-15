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Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби через необхідність доглядати за бабусею

09:09, 15 червня 2024
У військовій частині відмовлялися звільняти солдата через відсутність висновку МСЕК про те, що жінка потребує постійного догляду.
Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби через необхідність доглядати за бабусею
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На Прикарпатті військовий через суд зміг звільнитися зі служби - йому потрібно доглядати за бабусею. Про це повідомляє zaxid.net.

Як повідомляється, у червні 2024 року, мобілізований під час воєнного стану солдат вирішив звільнитись із військової служби у запас через необхідність доглядати за бабусею, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребує постійного стороннього догляду.

У військовій частині відмовились звільнити солдата зі служби. Пояснили своє рішення відсутністю висновку медико-соціальної експертної комісії про те, що жінка потребує постійного догляду, та доказів про те, що немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Солдат звернувся до суду.

В суді вважають, що висновок ЛКК підтверджує необхідність стороннього догляду за бабусею позивача. Окрім цього, позивач надав акт обстеження матеріально-побутових умов, який склав виконавчий комітет селищної ради. У документі вказано, що позивач доглядає за своєю бабусею та немає інших осіб, які б могли здійснювати такий догляд.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

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