Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби через необхідність доглядати за бабусею

У військовій частині відмовлялися звільняти солдата через відсутність висновку МСЕК про те, що жінка потребує постійного догляду.

На Прикарпатті військовий через суд зміг звільнитися зі служби - йому потрібно доглядати за бабусею. Про це повідомляє zaxid.net.

Як повідомляється, у червні 2024 року, мобілізований під час воєнного стану солдат вирішив звільнитись із військової служби у запас через необхідність доглядати за бабусею, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) потребує постійного стороннього догляду.

У військовій частині відмовились звільнити солдата зі служби. Пояснили своє рішення відсутністю висновку медико-соціальної експертної комісії про те, що жінка потребує постійного догляду, та доказів про те, що немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Солдат звернувся до суду.

В суді вважають, що висновок ЛКК підтверджує необхідність стороннього догляду за бабусею позивача. Окрім цього, позивач надав акт обстеження матеріально-побутових умов, який склав виконавчий комітет селищної ради. У документі вказано, що позивач доглядає за своєю бабусею та немає інших осіб, які б могли здійснювати такий догляд.

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

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