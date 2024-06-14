Практика судов
  1. В мире

В США появилась авиакомпания, созданная специально для собак и их хозяев

22:59, 14 июня 2024
На борту за собачками будут присматривать специально обученные стюарды, а самолеты будут оснащены специальными феромонами для собак, успокаивающей музыкой и цветами.
В США появилась авиакомпания, созданная специально для собак и их хозяев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Люди, имеющие домашних любимцев, часто сталкиваются с ограничениями во время путешествий на самолете со своими питомцами. Многие авиаперевозчики нередко вообще запрещают пассажирам брать своих собачек на борт.

В США придумали решение этой проблемы. Так, уже в октябре 2024 года начнет выполнять рейсы новая авиакомпания Bark Air, созданная специально для собак. Об этом сообщает Newsweek.

Тестовый рейс авиаперевозчик, основанный компанией по продаже товаров для собак Bark (игрушки, еда и многое другое), провел в мае 2024 года, и он имел потрясающий успех.

«Интерес и энтузиазм к Bark Air на сегодняшний день огромны. Мы рады расширить услуги Bark Air на новые города и новые маршруты, удовлетворяя спрос клиентов и предоставляя наш уникальный беззаботный опыт путешествий с собаками еще большему количеству семей», – рассказал соучредитель и генеральный директор Bark Мэтт Микер.

Изначально маршрутная сеть Bark Air будет охватывать Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Финикс на территории США, а также два международных направления в Европе – Лондон (Великобритания) и Париж (Франция).

При этом в авиакомпании пообещали создать максимально комфортные условия на борту, в частности обеспечив возможность безопасной перевозки большого количества собак на одном самолете (другие авиакомпании, даже если и позволяют брать собак на борт, ограничивают их количество во избежание столкновений между животными во время полета).

В частности, на борту за собачками будут присматривать специально обученные стюарды, а самолеты будут оснащены специальными феромонами для собак, успокаивающей музыкой и цветами.

Чтобы избежать стресса в аэропорту, четвероногим пассажирам советуют прибыть за час до вылета, а на борту их уже будут ждать закуски, напитки, угощение и игрушки.

Рейсы Bark Air будет выполняться на небольшом самолете Gulfstream Aerospace GV на 14 мест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выборы главы ВККС состоятся 20 июня

В Высшей квалификационной комиссии судей отсутствует постоянный председатель с 27 марта.

В Раде готовятся к отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий

Верховная Рада в скором времени может одобрить законопроект о постепенной отмене моратория на взыскание имущества государственных предприятий.

$50 млрд кредита, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов рф – Сергей Марченко рассказал, какие условия называла Украина

На саммите G7 принято решение о выделении 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов россии, но финальное коммюнике еще готовится.

Кабинет министров во время переговоров с иностранными партнерами должен учитывать позиции законодательной и судебной ветвей власти – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, что правительство вместе с иностранными партнерами самостоятельно решают, что и как необходимо реформировать в судебной власти Украины.

Укрепить НАБУ и САП, реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы, усилить добропорядочность судей – какие реформы предусматривает Соглашение с США о безопасности

Согласно Соглашению о безопасности Украина должна усилить реформу украинского сектора правосудия, укрепить САП и НАБУ, реформировать правоохранительные органы, органы безопасности, налоговые и таможенные органы с целью решения юрисдикционных вопросов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Кухар
    Наталія Кухар
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олексій Крестьянінов
    Олексій Крестьянінов
    заступник голови Східного апеляційного господарського суду
  • Дмитро Лук’янов
    Дмитро Лук’янов
    заступник голови Вищої ради правосуддя
  • Валерія Чорна
    Валерія Чорна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду