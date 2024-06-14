В США появилась авиакомпания, созданная специально для собак и их хозяев

На борту за собачками будут присматривать специально обученные стюарды, а самолеты будут оснащены специальными феромонами для собак, успокаивающей музыкой и цветами.

Люди, имеющие домашних любимцев, часто сталкиваются с ограничениями во время путешествий на самолете со своими питомцами. Многие авиаперевозчики нередко вообще запрещают пассажирам брать своих собачек на борт.

В США придумали решение этой проблемы. Так, уже в октябре 2024 года начнет выполнять рейсы новая авиакомпания Bark Air, созданная специально для собак. Об этом сообщает Newsweek.

Тестовый рейс авиаперевозчик, основанный компанией по продаже товаров для собак Bark (игрушки, еда и многое другое), провел в мае 2024 года, и он имел потрясающий успех.

«Интерес и энтузиазм к Bark Air на сегодняшний день огромны. Мы рады расширить услуги Bark Air на новые города и новые маршруты, удовлетворяя спрос клиентов и предоставляя наш уникальный беззаботный опыт путешествий с собаками еще большему количеству семей», – рассказал соучредитель и генеральный директор Bark Мэтт Микер.

Изначально маршрутная сеть Bark Air будет охватывать Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Финикс на территории США, а также два международных направления в Европе – Лондон (Великобритания) и Париж (Франция).

При этом в авиакомпании пообещали создать максимально комфортные условия на борту, в частности обеспечив возможность безопасной перевозки большого количества собак на одном самолете (другие авиакомпании, даже если и позволяют брать собак на борт, ограничивают их количество во избежание столкновений между животными во время полета).

В частности, на борту за собачками будут присматривать специально обученные стюарды, а самолеты будут оснащены специальными феромонами для собак, успокаивающей музыкой и цветами.

Чтобы избежать стресса в аэропорту, четвероногим пассажирам советуют прибыть за час до вылета, а на борту их уже будут ждать закуски, напитки, угощение и игрушки.

Рейсы Bark Air будет выполняться на небольшом самолете Gulfstream Aerospace GV на 14 мест.

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