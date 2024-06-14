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Укрепить НАБУ и САП, реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы, усилить добропорядочность судей – какие реформы предусматривает Соглашение с США о безопасности

16:07, 14 июня 2024
Согласно Соглашению о безопасности Украина должна усилить реформу украинского сектора правосудия, укрепить САП и НАБУ, реформировать правоохранительные органы, органы безопасности, налоговые и таможенные органы с целью решения юрисдикционных вопросов.
Укрепить НАБУ и САП, реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы, усилить добропорядочность судей – какие реформы предусматривает Соглашение с США о безопасности
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Соглашение о безопасности между Украиной и США, подписанное 13 июня, предусматривает проведение Украиной ряда реформ. Это следует из обнародованного текста Соглашения.

В частности, в преамбуле подчеркивается важность углубления интеграции Украины в евроатлантическое сообщество и центрального значения реформ для поддержки и укрепления обороны, процветания, восстановления, верховенства права и демократии в Украине.

Раздел, посвященный сотрудничеству в сфере экономического восстановления и реформ, предусматривает продолжение поддержки реализации эффективной повестки дня реформ в Украине, включая усиление надлежащего управления, борьбу с коррупцией, уважение прав человека и верховенства права, необходимых для продвижения Украины на пути к евроатлантическим стремлениям.

В частности, в статье IV «Институционные реформы для углубления евроатлантического сотрудничества» указано, что стороны будут сотрудничать с целью содействия осуществлению Украиной реформ демократических, экономических, оборонных и институций безопасности в соответствии с ее целями по вступлению в ЕС, адаптированных приоритетов Годовой национальной программы НАТО, а также обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).

Соответственно, как указывается в Соглашении, среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:

  • усилить реформу украинского сектора правосудия с целью содействия независимости и добродетели судебной власти;
  • внедрять решительные антикоррупционные меры, включая укрепление всех независимых государственных антикоррупционных институций, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины;
  • реформировать правоохранительные органы, органы безопасности, налоговые и таможенные органы с целью решения юрисдикционных вопросов, а также повысить прозрачность и подотчетность и укрепить верховенство права;
  • усилить корпоративное управление в соответствии с принципами ОЭСР на государственных и оборонных предприятиях, что будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов и привлечению инвестиций; и
  • принять стандарты НАТО по прозрачности, подотчетности и конкуренции в управлении и надзоре за политикой и практикой безопасности и закупок;
  • трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами с целью повышения прозрачности, улучшения эффективности и усиления оперативной совместимости с НАТО;
  • реорганизовать структуры командования и управления в соответствии с принципами НАТО с целью повышения оперативной совместимости и обеспечения эффективного гражданского надзора; и
  • модернизировать системы управления человеческими ресурсами в оборонном секторе и военном образовании для согласования их с принципами и стандартами НАТО.

Стороны подтверждают свою поддержку права Украины по выбору собственных механизмов безопасности. Соединенные Штаты подтверждают, что будущее Украины – у НАТО.

Автор: Наталья Мамченко 

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