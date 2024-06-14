Укрепить НАБУ и САП, реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы, усилить добропорядочность судей – какие реформы предусматривает Соглашение с США о безопасности

Соглашение о безопасности между Украиной и США, подписанное 13 июня, предусматривает проведение Украиной ряда реформ. Это следует из обнародованного текста Соглашения.
В частности, в преамбуле подчеркивается важность углубления интеграции Украины в евроатлантическое сообщество и центрального значения реформ для поддержки и укрепления обороны, процветания, восстановления, верховенства права и демократии в Украине.
Раздел, посвященный сотрудничеству в сфере экономического восстановления и реформ, предусматривает продолжение поддержки реализации эффективной повестки дня реформ в Украине, включая усиление надлежащего управления, борьбу с коррупцией, уважение прав человека и верховенства права, необходимых для продвижения Украины на пути к евроатлантическим стремлениям.
В частности, в статье IV «Институционные реформы для углубления евроатлантического сотрудничества» указано, что стороны будут сотрудничать с целью содействия осуществлению Украиной реформ демократических, экономических, оборонных и институций безопасности в соответствии с ее целями по вступлению в ЕС, адаптированных приоритетов Годовой национальной программы НАТО, а также обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом (МВФ).
Соответственно, как указывается в Соглашении, среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:
Стороны подтверждают свою поддержку права Украины по выбору собственных механизмов безопасности. Соединенные Штаты подтверждают, что будущее Украины – у НАТО.
Автор: Наталья Мамченко
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