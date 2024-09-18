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Гуляет между домами уже третий день — в Киеве заметили лося, видео

09:11, 18 сентября 2024
По улицам столицы уже третий день разгуливает лось.
Гуляет между домами уже третий день — в Киеве заметили лося, видео
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В среду, 18 сентября, в Шевченковском районе Киева утром заметили лося, бегавшего между жилыми домами. Местные жители в соцсетях отмечают, что лося заметили на улице Нагорной.

Как животное оказалось так далеко от леса, пока неизвестно.

Киевляне отмечают, что на место происшествия приехала полиция.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, как животное бегает по одной из улиц города.

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