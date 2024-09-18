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В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП, фото

10:16, 18 сентября 2024
В результате происшествия погибла водитель легковушки.
В Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП, фото
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Во вторник, 17 сентября, в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, авария на Столичном шоссе произошла при участии автомобиля Форд и микроавтобуса Мерседес. В результате происшествия водитель легковушки погибла, водитель и пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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