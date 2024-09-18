Владимир Зеленский утвердил состав делегации для 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Офис Президента обнародовал состав и директивы делегации для 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о формировании украинской делегации для участия в 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке. Документ №99/2024-рп обнародован на официальном сайте Офиса Президента.

Возглавит делегацию министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, а его заместителем станет постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В состав делегации также войдут заместители руководителя Офиса президента Игорь Жовква и Ирина Мудра, генеральный прокурор Андрей Костин, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, а также представители МИД Украины.

Распоряжение также предусматривает возможность привлечения к работе делегации советников, экспертов и технических работников. Утверждены директивы делегации, содержащие специальные инструкции по участию в заседаниях Генеральной ассамблеи.

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