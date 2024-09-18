Володимир Зеленський затвердив склад делегації для 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН

Офіс Президента оприлюднив склад і директиви делегації для 79-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про формування української делегації для участі у 79-й сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку. Документ №99/2024-рп оприлюднено на офіційному сайті Офісу Президента.

Очолить делегацію міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а його заступником стане постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. До складу делегації також увійдуть заступники керівника Офісу президента Ігор Жовква та Ірина Мудра, генеральний прокурор Андрій Костін, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також представники МЗС України.

Розпорядження також передбачає можливість залучення до роботи делегації радників, експертів та технічних працівників. Затверджено директиви делегації, що містять спеціальні інструкції щодо участі в засіданнях Генеральної асамблеї.

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