Полиция и прокуратура начали розыск военнослужащих, пропавших без вести в Курской области

Родные военнослужащих с помощью правоохранительных органов и судов пытаются узнать судьбу своих близких.

Источник фото: zmina.info

Полиция и органы прокуратуры начали обращаться в суды с ходатайствами о временном доступе к информации, которая находится в распоряжении операторов мобильной связи.

Как отмечено в соответствующих определениях следственных судей различных местных судов, основаниями для таких ходатайств стали обращения близких родственников военнослужащих в правоохранительные органы, в которые они указали, что потеряли связь с родными после начала операции ВСУ на территории Курской области РФ.

Так, жительница Хмельницкой области сообщила, что с августа у нее отсутствует связь с сыном – наводчиком механизированной роты, местонахождение которого пока неизвестно.

Известно лишь, что вместе со своим боевым подразделением мужчина выполнял боевые задания вблизи населенного пункта Русская Конопелька Суджанского района Курской области РФ.

В итоге, 3 сентября следственный судья Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области, в рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), предоставил следователю разрешение на временный доступ к информационной системе мобильного оператора с данными о сеансах связи и выходах в сеть Internet с мобильного устройства военнослужащего.

В другом случае жительница Хмельницкой области также сообщила в полицию, что с 19 августа 2024 года она не имеет связи с сыном - военнослужащим. Ей было известно только то, что ее сын в составе боевого подразделения выполнял задачи на территории Курской области.

3 сентября следственный судья Каменец-Подольского горрайонного суда также предоставил следователю полиции доступ к последним данным о местонахождении абонента с соответствующим мобильным номером, которые находятся в распоряжении оператора мобильной связи.

Аналогичное ходатайство органов досудебного расследования 11 сентября было рассмотрено и удовлетворено следственным судьей Конотопского горрайонного суда Сумской области.

В указанном случае близкие разыскивают пропавшего без вести 6 августа, то есть в самом начале операции ВСУ в Курской области, военнослужащего.

Место исчезновения военнослужащего пока неизвестно, поскольку в постановлении суда речь идет об его исчезновении во время боевого задания на территории Курской области, но возле поселка Юнаковка Сумской области Украины, недалеко от границы с Суджанским районом РФ.

Также 4 сентября уже следственный судья Ленинского районного суда города Кировограда в рамках зарегистрированного уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), удовлетворил ходатайство следствия о временном доступе к информации, находящейся в распоряжении мобильного оператора.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов пытаются разыскать военнослужащего, который перестал выходить на связь с 15 августа, находясь в районе населенного пункта Черкасское Поречное Суджанского района РФ.

Аналогично, 9 сентября следственный судья Ровенского городского суда Ровенской области предоставил доступ следователю полиции к информации о местонахождении еще одного абонента – военнослужащего, с соответствующим мобильным номером, пропавшим без вести 20 августа в районе населенного пункта Кремяное Кореневского района Курской области РФ.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.