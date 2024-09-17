В Киеве в воздухе превышена норма диоксида азота — что это значит

Укргидрометцентр сообщает, что среднесуточное содержание диоксида азота в воздухе превышает предельно допустимые концентрации, что может отрицательно сказываться на самочувствии людей.

В Киеве 17 сентября зафиксировано превышение концентрации диоксида азота в воздухе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

18-19 сентября благодаря сухой и теплой погоде содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень – 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей.

Теплая и сухая погода приведет к накоплению и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида) в приземном слое воздуха.

Отмечается, что 20-22 сентября северный ветер и понижение температуры в ночные и утренние часы будут способствовать постепенному уменьшению концентраций загрязняющих веществ.

Ранее в КГГА сообщили, что в Киеве может ухудшиться состояние воздуха из-за лесного пожара под Вышгородом.

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