Минобороны инспектирует поставки питания военным на передовой

Минобороны проверяет условия хранения продуктов и организацию питания в воинских частях.

Источник фото: РБК-Украина

Министерство обороны Украины начало проверку системы организации питания военнослужащих на северном, восточном и южном направлениях. К проверкам привлечены представители Минобороны, Вооруженных Сил Украины, Государственного оператора тыла, а также специалисты ветеринарной медицины.

«Инспекция охватывает все ключевые этапы - от условий хранения продуктов на складах поставщиков до непосредственной организации процесса питания в воинских частях, выполняющих боевые задачи», - сообщил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Минобороны проводит эти мероприятия для повышения контроля качества товаров, поставляемых ВСУ, а также для выявления и оперативного урегулирования возможных нарушений.

«О результатах всех проверок сообщим отдельно. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над обеспечением качественного и сбалансированного питания для наших защитников и защитниц», - подчеркнул Клименков.

Проверки будут проводиться регулярно в разных регионах Украины без предупреждения воинских частей и поставщиков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.