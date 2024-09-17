Міноборони інспектує постачання харчування військовим на передовій

Міноборони перевіряє умови зберігання продуктів та організацію харчування в військових частинах.

Джерело фото: РБК-Україна

Міністерство оборони України розпочало перевірку системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках. До перевірок залучені представники Міноборони, Збройних Сил України, Державного оператора тилу, а також фахівці ветеринарної медицини.

«Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов зберігання продуктів на складах постачальників до безпосередньої організації процесу харчування у військових частинах, які виконують бойові завдання», – повідомив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міноборони проводить ці заходи для підвищення контролю якості товарів, що постачаються ЗСУ, а також для виявлення та оперативного врегулювання можливих порушень.

«Про результати всіх перевірок повідомимо окремо. Ми не зупиняємося на досягнутому й продовжуємо працювати над забезпеченням якісного та збалансованого харчування для наших захисників і захисниць», – підкреслив Кліменков.

Перевірки будуть проводитися регулярно в різних регіонах України без попередження військових частин та постачальників.

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