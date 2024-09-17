Прекращение судимости аннулирует все правовые последствия осуждения и назначения наказания — Верховный Суд

Лицо, судимость которого погашена или снята, не должно испытывать никаких негативных последствий предыдущей судимости.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда констатировал, что прекращение судимости аннулирует все правовые последствия осуждения и назначение наказания.

По обстоятельствам дела осужденный отбыл наказание, назначенное предыдущим приговором по ч. 1 ст. 309 УК Украины путем уплаты штрафа и был снят органом по вопросам пробации с учета, однако в течение года совершил новое уголовное правонарушение, квалифицированное по ч. 2 ст. 309 УК Украины по квалифицирующему признаку «те же действия, совершенные в течение года после осуждения по этой статье».

В кассационной жалобе прокурор просил решение предыдущих судов в части квалификации действий осужденного изменить, исключить квалифицирующий признак «совершение в течение года после осуждения по этой статье» и переквалифицировать его действия по ч. 2 ст. 309 УК Украины по ч. 1 этой статьи.

КУС ВС, изменив решение судов предыдущих инстанций, отметил, что прекращение судимости аннулирует все уголовно-правовые и общеправовые последствия осуждения и назначения наказания. Лицо, судимость которого погашена или снята, не должно испытывать никаких негативных последствий предыдущей судимости. Учет погашенной или снятой судимости при решении любых вопросов, в том числе и при характеристике личности, противоречит самой сущности института прекращения судимости и недопустим.

Квалифицирующий признак, предусмотренный ч. 2 ст. 309 УК Украины – «те же действия, совершенные в течение года после осуждения по этой статье», олицетворяет собой признаки как специальной повторности, связанной с предварительным осуждением лица, так и специального рецидива уголовных правонарушений.

В соответствии с положениями ч. 4 ст. 32 и ст. 34 УК погашения предварительной судимости за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 309 УК Украины, указывает на отсутствие указанного квалифицирующего признака.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 21 августа 2024 года по делу № 127/16102/23 (производство № 51-1225км24) можно по ссылке.

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