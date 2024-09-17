«Укрзализныця» будет получать дизтопливо от турецкого завода STAR

«Укрзализныця» выбрала «Сокар Украина» для поставки 10 тысяч тонн дизтоплива от завода в Турции.

Источник фото: epravda.com.ua

В августе компания «Торговый дом Сокар Украина» стала победителем тендера, проведенного государственной компанией «Укрзализныця», на поставку дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба Socar.

Тендер был проведен через систему «Прозорро» Маркет, и «Сокар Украина» предоставила лучшие условия среди всех участников. Одним из ключевых требований конкурса была поставка топлива напрямую от завода-поставщика.

Согласно условиям контракта, «Укрзализныця» получит 10 тысяч тонн дизельного топлива от завода STAR в Турции, который входит в группу Socar.

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