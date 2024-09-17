«Укрзалізниця» отримуватиме дизпальне від турецького заводу STAR

«Укрзалізниця» обрала «Сокар Україна» для постачання 10 тисяч тонн дизпального від заводу в Туреччині.

Джерело фото: epravda.com.ua

У серпні компанія «Торговий дім Сокар Україна» стала переможцем тендеру, проведеного державною компанією «Укрзалізниця», на постачання дизельного пального. Про це повідомила прес-служба Socar.

Тендер було проведено через систему «Прозорро» Маркет, і «Сокар Україна» надала найкращі умови серед усіх учасників. Однією з ключових вимог конкурсу було постачання пального напряму від заводу-постачальника.

Відповідно до умов контракту, «Укрзалізниця» отримає 10 тисяч тонн дизельного пального від заводу STAR в Туреччині, який входить до групи Socar.

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