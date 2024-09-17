Будинок і землю оформив на маму — Вищий антикорсуд конфіскував нерухомість у посадовця митного посту Київської митниці

ВАКС визнав необґрунтованими активи керівника одного з секторів Київської митниці на суму понад 8,6 млн грн.

Вищий антикорупційний суд конфіскував будинок та земельні ділянки у працівника митного оформлення "Фастів" митного поста "Південний" Київської митниці. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що під час проведення моніторингу способу життя митника НАЗК встановило ознаки набуття ним необґрунтованих активів. У 2023 році його мати придбала житловий будинок та шість земельних ділянок у передмісті Києва вартістю 8,6 млн грн. Вона надала довіреність своєму синові та його дружині бути її представником з усіх питань, що стосуються власності на зазначені об'єкти нерухомості.

НАЗК з’ясувало, що доходи матері-пенсіонерки не дозволяти їй придбати нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

Посадовець митниці, який понад 25 років перебуває на державній службі та його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, також не мали законних доходів для придбання зазначеної нерухомості.

Національному агентству митник пояснив, що його мати позичила кошти для придбання будинку та земельних ділянок, проте не надав інформацію про позичальника, сама матір ж не надала пояснень уповноваженій особі НАЗК.

Національне агентство пояснює, що саме сім’я посадовця фактично користувалась та розпоряджалась придбаним майном, а зібрані докази вказують, що воно було придбане саме за дорученням працівника митниці.

Рішення суду не набрало законної сили та може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складання його повного тексту.

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