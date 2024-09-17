У Румунії невідомий підпалив вхід до парламенту – евакуйовано 300 осіб

Чоловік розлив запалювальну суміш біля входу до будівлі парламенту.

У столиці Румунії, Бухаресті, невідомий чоловік розлив запалювальну суміш біля входу до будівлі парламенту, що спричинило пожежу. Як повідомляє Digi24, інцидент стався у вхідній зоні для відвідувачів Палати депутатів. В результаті 300 осіб було евакуйовано, постраждалих немає, а пожежу оперативно ліквідували.

За інформацією поліції, причиною інциденту став «спонтанний конфлікт», після якого чоловік, що відвідував будівлю, кинув запалювальну суміш. Пожежа розгорілася в залі для відвідувачів, охопивши площу близько 30 квадратних метрів, де горіли текстильні матеріали та офісне приладдя.

Правоохоронці продовжують розслідування інциденту.

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